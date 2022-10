Foden, sotto la guida di Guardiola strappa un record a Messi

Non solo Erling Haaland protagonista del derby di Manchester con una tripletta. Anche Phil Foden non è stato da meno siglando anche lui un tris nel 6-3 finale del City contro lo United. Tre reti che gli hanno permesso di aggiudicarsi un record pazzesco e di strapparla ad un certo Lionel Messi ...

Infatti, come riportato da Opta, il centrocampista del Manchester City Phil Foden grazie alla tripletta nella vittoria per 6-3 in Premier League sul Manchester United. può vantare adesso 50 gol per i Citizens in tutte le competizioni. Un traguardo arrivato sotto la guida di Pep Guardiola e che lo rende il giocatore più giovane ad aver ottenuto tale risultato sotto il manager catalano.