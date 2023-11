Follia Dest: due ammonizioni in 30 secondi, Usa ko e compagni furiosi

Dopo il 3-0 dell'andata, la squadra del ct Berahalter era in vantaggio per 1-0 al 39' del primo tempo, quando Dest ha pensato bene di rimediare due ammonizioni in 30 secondi. L'ex rossonero ha perso letteralmente la testa dopo che l'arbitro honduregno Walter Lopez ha concesso un fallo laterale a Trinidad, ravvisando che Dest non era riuscito a tenere il pallone in campo.