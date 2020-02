Follia Real per Salah, blancos pronti ad offrire 150 milioni al Liverpool

Il Real Madrid è alla ricerca disperata di giocatore di riferimento in attacco. Il flop di Eden Hazard costringe la dirigenza blanca a tornare sul mercato per portare a Zidane un nome di peso là davanti. Il nome più caldo che circola in queste ore è quello di Momo Salah. L’egiziano del Liverpool è lanciato alla conquista della Premier League e dopo aver vinto il titolo che manca da 30 anni potrebbe decidere di cambiare aria.

OFFERTA FOLLE – Secondo il DailyMail il Real Madrid potrebbe formulare un’offerta monstre per strappare l’egiziano da Anfield. Secondo le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, i galacticos sono pronti a mettere sul piatto ben 150 milioni di euro. Una cifra irrinunciabile per il Liverpool che potrebbe così investirli per potenziare ancora di più la squadra.