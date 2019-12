Follmann, nuova vita: dal disastro aereo con la Chapecoense alla carriera musicale

Sono trascorsi poco più di tre anni dal disastro aereo della Chapecoense, che vide la morte di 71 persone, fra cui 19 giocatori. Della squadra brasiliana, solamente in tre sopravvissero, fra cui il secondo portiere Jackson Follmann, che però ha dovuto abbandonare il calcio giocato, essendosi sottoposto all’inevitabile amputazione di una gamba. Per lui, dunque, classe 1992, è cominciata una nuova vita: come raccontato dal Mundo Deportivo, Follmann, dopo essersi allenato per partecipare come nuotatore alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, si è dato alla carriera musicale, reduce dal successo in un contest musicale di nome Popstar in onda sulla tv brasiliana. Insomma, oggi l’ex portiere canta, cercando di ricostruirsi una vita dopo quel tragico evento che lo ha segnato e lo segnerà per tutto il resto dell’esistenza. Recentemente è arrivata un’altra gioia, essendo diventato papà.