Forlan: “Ora prendo cura di me stesso e mi godo il momento, ma in futuro mi piacerebbe…”

Un futuro da allenatore per Diego Forlan? Ad agosto il classe ’79 ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, così sta pensando a cosa fare “da grande”. Ne ha parlato apertamente ai microfoni di Radio Mitre, stazione argentina: “Vorrei rimanere nel mondo del calcio, ho fatto online il corso per diventare allenatori in Argentina e sono molto sedotto dall’opportunità di diventare un tecnico – ha detto l’ex Inter, fra le altre, che è stato già contattato dall’Independiente per il ruolo di segretario tecnico -. Devo però adesso prendermi cura di me, non voglio essere frettoloso. Mi godo il momento, sto facendo delle cose che la mia professione non mi ha permesso di fare”. Forse è presto per capire quale occupazione sia più opportuna, di certo però l’uruguaiano vuole rimanere nel calcio, che è sempre stato parte fondamentale della sua vita.