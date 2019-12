Forlan pronto ad allenare il Peñarol: “Preparato per ricoprire questo ruolo”

Diego Forlan è pronto ad una nuova avventura. L’ex attaccante anche dell’Inter, come riporta AS che cita El Pais e El Observador vuole vestire i panni dell’allenatore e, quasi certamente, lo farà al Peñarol. Come riportano i media, l’uruguaiano avrebbe incontrato la dirigenza del club per discutere in maniera ancora non ufficiale della possibilità dell’incarico da tecnico.

Lo stesso giocatore si sarebbe detto pronto alla nuova esperienza parlando con Sport890: “Ho avuto qualche contatto non ufficiale, ma mi sento totalmente preparato per ricoprire questo ruolo. Per me sarebbe motivo di orgoglio essere l’allenatore del Peñarol”, ha detto Forlan sul club di Montevideo. Per lui, intanto, il 28 dicembre ci sarà la partita di addio al calcio giocato nell’Estadio Centenario.