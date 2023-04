Fortuna Düsseldorf, allo stadio gratis per i tifosi della città

Il calcio è dei tifosi ma non sempre va così visto che alcune società scelgono politiche gestionali che non premiano i sostenitori. Spesso i costi dei biglietti sono alle stelle e questo ha fatto tante volte infuriare il tifoso che si è sfogato anche sui social o addirittura ha disertato l'impianto di gioco per protesta. In Germania invece l'iniziativa del Fortuna Düsseldorf, club tedesco di seconda divisione, si pone come scopo quello di venire incontro al tifoso che potrà anche accedere gratis allo stadio. La proposta del club è denominata “Fortuna per tutti”, che prevede, per voce dell’amministratore delegato del club Alexander Jobst, la concessione di alcuni biglietti, completamente gratuiti, per almeno tre partite casalinghe della prossima stagione.