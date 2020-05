Foster racconta: “Il giorno che nacque mio figlio, Capello mi richiamò all’allenamento”

Fabio Capello durante gli ultimi anni della sua carriera ha guidato la nazionale inglese per quattro anni, dal 2008 al 2012. Durante il mondiale 2010 portò i britannici agli ottavi di finale contro la Germania e nel 2012 qualificò la nazionale agli Europei, per poi dimettersi prima dell’inizio della competizione.

FOSTER – In quella nazionale militava anche Ben Foster. Il portiere del Watford ha raccontato il suo rapporto, non proprio idilliaco, con l’allenatore italiano: “Non mi ha mai portato alcun rispetto“. Foster ha poi parlato di un episodio in particolare: “Ero in ritiro con la nazionale e mia moglie mi chiamò per dirmi che si erano rotte le acque. Chiesi a Capello di raggiungerla e lui mi rispose: “Tra mezz’ora abbiamo allenamento“. Riuscì a raggiungere mia moglie e dopo tre ore dalla nascita mi disse che di tornare”. Questo il suo racconto al DailyMail.