Fowler ai tifosi del Liverpool: “Preparatevi, l’Arabia ci riproverà per Salah”

Eppure contro lo strapotere saudita c'è da rassegnarsi, secondo Fowler: "E' egiziano, quindi viene da un Paese confinante con l'Arabia, e musulmano. So che ci sarà un'altra offerta mostruosa per lui entro la settimana: sarà difficilissima da rifiutare. Sarà una decisione complicata per il Liverpool e per lui: posso dire che perderemmo uno dei più grandi di sempre, considerando che ci sono voluti 20 anni per trovare uno come Salah che fosse in grado di rimpiazzare me. L'egiziano poi è in forma strepitosa nonostante sia oltre i trent'anni: non ho mai visto nessuno così in forma a quell'età".