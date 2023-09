Fowler: “Sancho, situazione fuori controllo. Ma è un essere umano, va rispettato”

Dalle colonne del Mirror, Robbie Fowler offre il suo punto di vista sulla spinosa vicenda Sancho-Manchester United. Un caso ancora da districare, considerando che l'ex Dortmund è fuori rosa per "scarso impegno durante gli allenamenti" e Ten Hag al momento non pare intenzionato a reintegrarlo. Fowler analizza così: "Mi sembra che la situazione sia fuori controllo. Se Jadon ha sofferto di problemi mentali in passato, come credo Ten Hag abbia riferito in passato, allora è ovvio che il club debba essere più sensibile riguardo al suo caso. Mi sembra il caso in cui si forza un giocatore ad andarsene. E sarebbe un grande errore- non solo perché la finestra di mercato si è già esaurita la scorsa settimana, e quindi l'ambiente in casa United è destabilizzante. Ma anche perché il giocatore riceve ulteriore pressione, che è proprio la scelta sbagliata da adottare in questo momento".