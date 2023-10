Francia, arrestato tifoso che aveva lanciato un petardo al portiere del Clermont

Beccato il tifoso che, per poco, rischiava di fare una tragedia in campo nella sfida Montpellier-Clermont. Ci riferiamo alla notizia che ha sconvolto tutti questo fine settimana, quella riguardante un petardo lanciato dagli spalti ed esploso in prossimità del portiere Mory Diaw. Quest'ultimo ha perso i sensi dopo il forte scoppio ed è stato soccorso dallo staff medico del club, che lo ha poi trasportato fuori dal terreno di gioco in barella. A quanto pare, il portiere ha riportato un trauma vicino all'orecchio e le sue condizioni non sono ancora note. Per quanto riguarda l'autore del gesto, è stato individuato dalla polizia francese nelle scorse ore ed è ora in stato di detenzione.