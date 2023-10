Francia, Dugarry su Kounde: “Era insopportabile, Clauss superiore”

La prestazione di Jonathan Clauss durante Francia -Olanda non è passata inosservata a Christophe Dugarry, che nel programma RMC Sport, ha elogiato il terzino del Marsiglia e screditato Koundé, assente nella pausa di ottobre per infortunio. "Che gioia avere un terzino che gioca da attaccante. Che gioia. Non sopportavo più i retropassaggi di Koundé. Erano orribili. Non è arrivato nemmeno al centro. E il problema erano solo i centri. Non appena riceveva una palla sulla fascia, la rimandava indietro. Era insopportabile" - ha evidenziato il campione del mondo con la Francia nel 1998 riguardo alle prestazioni di Koundé.

In un secondo momento, Dugarry ha anche ritenuto “insufficiente” la prestazione di Koundé come terzino destro. "Non c'è niente di meglio per un attaccante che avere un terzino che ti offre qualcosa. È una benedizione avere un ragazzo così (riferendosi a Clauss). Quando ho visto Dembélé o Coman con quel povero Koundé, che mi piace molto anche al centro della difesa, mi è dispiaciuto. Non capisco come Deschamps possa pensare nemmeno per un secondo che Koundé sia ​​l'uomo giusto per il ruolo di terzino destro".