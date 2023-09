Francia, fa tutto il portiere: para un rigore al 90′ e segna il gol del pari al 95′!

Il gol di Provedel in Lazio-Atletico Madrid ha decisamente fatto venire a tutti i portieri di emularlo. Ma qualcuno, in Francia, si è superato: è accaduto durante un match valido per l'ottava di giornata della Ligue National, terzo livello del calcio d'Oltralpe. Parliamo di Avranches-Goal FC. Con gli ospiti in vantaggio uno a zero per via del gol di Goncalves, l'Avranches ha visto peggiorare la sua serata quando si è visto assegnare contro un calcio di rigore al 90'. Ma dal dischetto il portiere Anthony Beuve ha neutralizzato il tentativo di Raspentino che si è inventato un improbabile cucchiaio.