Francia-Grecia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Francia-Grecia scendono in campo oggi, lunedì 19 giugno 2023 alle 20:45 per la sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Si attende una bella gara tra le due Nazionali inserite nel Gruppo B.

Francia-Grecia, le ultime

Le due Nazionali scendono in campo per darsi battaglia nel gruppo B di qualificazione ad Euro 2023. La Franciaè a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare. Anche la Grecia non è stata ancora battuta ma ha disputato solo due gare.