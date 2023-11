Francia, infortunio per Camavinga: c’è apprensione. Real Madrid in ansia

Non arrivano belle notizie per il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Eduardo Camavinga, centrocampista e jolly della squadra spagnola, ha accusato un problema mentre si allenava con la Francia di Didier Deschamps. Il classe 2002, infatti, è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. C'è apprensione per le sue condizioni. Già nella giornata di domani sono stati fissati esami strumentali per capirne l'entità e i tempi di recupero. Il Real Madrid aspetta e spera di ricevere buone notizie dallo staff sanitario francese. Nei giorni scorsi, il club spagnolo aveva annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029.