Francia, la Coupe de Ligue chiude i battenti: non ci sarà dalla prossima stagione

In Francia arriva uno scossone dal punto di vista calcistico. La LFP – Ligue de Football Professionel – ha comunicato che dalla prossima stagione non verrà più disputata la Coupe de Ligue, la seconda coppa calcistica francese, affermando al contempo che potrebbe essere ripristinata in futuro. Alla competizione prendevano parte tutte le squadre di Ligue 1 e Ligue 2 più le migliori del Championnat National (terza divisione semiprofessionistica). La prima edizione fu disputata nel 1994-95 quando vinse il Paris Saint-Germain, che con il successo del 2018 ha raggiunto quota 8 trionfi. Al secondo posto troviamo Bordeaux, Marsiglia e Strasburgo (attuale formazione detentrice del titolo) a quota 3.

La scelta di rimuovere dai calendari la Coupe de Ligue è per permettere ai giocatori di recuperare più agevolmente dai vari impegni già programmati per le altre competizioni.

Ecco il comunicato della LFP:

“Riuniti questo 18 Settembre, il Consiglio d’Amministrazione e l’Assemblea Generale della LFP hanno deciso di sospendere l’organizzazione della Coupe de la Ligue dopo l’edizione 2019-2020. La LFP si riserva il diritto di rilanciare ulteriormente la competizione. Questa decisione permetterà di alleggerire i calendari delle competizioni, concedendo più tempo di recupero ai giocatori ed offrendo un posto supplementare per le coppe europee a partire dal 2020-2021″.