Francia, la Ligue1 si muove: l’11 maggio fissati i primi test

Mentre in Italia non è chiaro quale sarà il futuro della stagione, in altri Paesi europei sono già state prese delle decisioni. In Olanda per esempio il campionato è definitivamente concluso senza campioni e senza retrocessioni. Discorso simile per quanto riguarda la Pro League in Belgio e ora anche la Francia si muove.

LIGUE 1 – La federazione sul proprio sito ufficiale ha comunicato il protocollo che i calciatori dovranno seguire per tornare presto all’attività agonistica. Una linea guida stilata dalla commissione medica federale e dai medici dei club professionistici. Il protocollo prevede che i giocatori tornino nei rispettivi centri di allenamento l’11 maggio per sottoporsi ai test cardiologici, virologici e psicologici. Inoltre per metà maggio è fissata anche l’assemblea di Lega che potrebbe fornire ulteriori informazioni sulla ripresa della Ligue1.