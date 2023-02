Francia, Le Parisien scrive: “Hakimi accusato di violenza sessuale”

Il difensore del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 23 anni che ha sporto denuncia contro di lui alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne. Lo riporta Le Parisien. Secondo il giornale parigino, il calciatore marocchino ex Inter, adesso in forza al Psg, l'avrebbe baciata sulla bocca e poi le avrebbe sollevato i vestiti per baciarle il seno e spingersi ancora oltre. Solo dopo un po' la ragazza sarebbe riuscita a liberarsi e avrebbe inviato un messaggio a un amico per farsi venire a prendere -riporta Gazzetta.it-. Gli inquirenti stanno lavorando al fascicolo e i fatti in questione si riferirebbero al 16 gennaio, a seguito di una discussione tra Hakimi e la ragazza su Instagram. Proprio quella notte, la ventitreenne si sarebbe recata a casa calciatore a Boulogne e proprio lì si sarebbe consumata la violenza.