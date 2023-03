Francia, Mbappé capitano: la scelta di Deschamps fa scontento Griezmann

La decisione del CT non è piaciuta a Griezmann rimasto deluso.

Kylian Mbappé sarà il capitano della nazionale francese. Pare che il CT della Francia Didier Deschamps abbia deciso per la fascia al braccio del giovane attaccante. Una decisione che, a quanto riporta RMC Sport , avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno del gruppo squadra rimasto piuttosto sorpreso e deluso.

Il media transalpino, infatti, ha sottolineato la reazione di Antoine Griezmann alla decisione del commissario tecnico. L'attaccante dell'Atletico Madrid, infatti, si aspettava di essere eletto capitano vista la sua "anzianità" dopo Hugo Lloris. Invece, il CT ha optato per affidare il compito a Mbappé . Pare che tra loro ci sia stato un confronto che non abbia soddisfatto a pieno l'atleta che, comunque, si è messo a disposizione e si è detto al 100% dedito alla causa francese.

Griezmann vanta 117 presenze con i bleus (5° nella classifica all time) e dal 31 agosto 2017 non ha saltato una sola partita della selezione a conferma del grande rispetto e sentimento per la maglia della sua Francia.