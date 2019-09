Francia, Menez riparte dalla Ligue 2

Un passato con le prestigiose maglie di Monaco, Roma, Paris Saint-Germain, Milan e Bordeaux per Jeremy Menez, finito negli ultimi due anni nell’oblio del grande calcio. Il francese ha cercato fortuna prima in Turchia con l’Antalyaspor, poi in Messico con il Club America, formazione con la quale ha realizzato cinque reti in quattordici presenze. Ora l’attaccante, che ha toccato il punto più alto della sua carriera nella stagione 2014/2015, quando segnò ben sedici reti con la casacca del Milan, è alla ricerca di una nuova avventura.

LIGUE 2 – Secondo quanto raccolto da RMC, Menez, attualmente svincolato, sarebbe pronto a ripartire dal Paris FC, club francese di Ligue 2. Il giocatore avrebbe infatti trovato l’accordo con il club, che, a breve, potrebbe comunicarne ufficialmente l’ingaggio.