Francia, persone più influenti del calcio 2021: Messi non è primo, Raiola 25.mo

Al primo posto l'attaccante del PSG Mbappé

L'Équipe ha pubblicato l'elenco delle 30 persone più influenti del calcio francese. Al primo posto l'attaccante del PSG Kylian Mbappé, poi quello del Real Madrid Benzema. Al terzo posto c'è Lionel Messi che non primeggia in Francia come in Spagna. L'arbitro Stephanie Frappard dal primo posto del 2020 è sceso al 18° posto. L'allenatore Christophe Galtier è passato dal 7° al 4° posto, dopo aver conquistato con il Lille il titolo di campione di Francia. Nella classifica figurano anche Didier Deschamps (5° posto), Neymar (8°), Antoine Griezmann (9°), Nasser Al-Helaifi (12°), Zinedine Zidane (13°), Paul Pogba (14°), Thierry Henry (23°), Mino Raiola (25esimo), Dmitry Rybolovlev (27esimo), quest'ultimo miliardario russo proprietario del Monaco.