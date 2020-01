Francia, tragedia in casa Guingamp: morto Nathael Julan

Tragedia in Francia. Il Guingamp, squadra che milita in Ligue 2, la seconda divisione francese, ha annunciato la morte di Nathael Julan, attaccante della prima squadra. Classe 1996, il bomber francese è stato vittima di un incidente stradale.

A darne l’annuncio lo stesso club attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali della società: “Il club ha avuto l’immenso dolore di apprendere, questo pomeriggio, la morte del suo giocatore Nathael Julan. In questo tragico giorno, tutti i membri del club si uniscono per inviare le loro tristi condoglianze alla famiglia di Nathael”. Arrivato al Guingamp nel gennaio 2018, il classe ’96 ha disputato 13 partite. In precedenza aveva vestito le maglie del Valenciennes e del Le Havre. L’incidente mortale sarebbe avvenuto alle ore 16.20 nei pressi di Pordic, una citta nelle vicinanze di Saint-Brieuc, dove il giovane avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada.