Franco Vazquez, addio in lacrime al Siviglia: “Ora tornerò qui da tifoso”

El Mudo saluta il club spagnolo

Franco Vázquez lascia il Siviglia dopo 198 partite, 22 gol e una grande vittoria, quella nella scorsa edizione dell'Europa League. Il trequartista italo-argentino ha parlato delle sue sensazioni in una conferenza stampa ad hoc per lui nella quale ha salutato il club andaluso e tutti i suoi tifosi.

"Ci sono sensazioni contrastanti. Sono felice di essere stato qui per così tanti anni e di essere entrato nella storia del Siviglia", ha esordito Franco Vazquez. "Voglio che questo club continui a crescere, raggiungendo traguardi importanti e diventando sempre più grande. Tornerò da tifoso. Mi sarebbe piaciuto dire addio sentendo il calore del pubblico, ma questo club sarà quello che amerò di più. Ringrazio il presidente Jose Castro e Monchi per avermi permesso di difendere questa maglia e vivere l'esperienza del Sevilla dall'interno. Anche a tutte le persone che lavorano nel club che ci aiutano da sempre a raggiungere i nostri obiettivi. Infine voglio dire grazie alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei fratelli, ai suoceri, agli amici e soprattutto a mia moglie che con le sue parole i suoi gesti e gli abbracci hanno reso tutto più facile". Una domanda anche sul futuro: "Futuro? Non ho ancora deciso nulla, voglio pensarci bene", ha concluso visibilmente emozionato il classe 1989.