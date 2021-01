Franco Vazquez fa discutere al Siviglia: rifiuta la fascia da capitano… per rispetto

Sta facendo molto discutere in Spagna il gesto di Franco Vazquez al momento del suo ingresso in campo nella sfida tra Linares e il suo Siviglia. L’ex calciatore anche del Palermo non ha accettato la fascia da capitano al momento dell’entrata sul terreno di gioco. Il mister Lopetegui lo inserito al 74′ al posto di Munir e Sergi Gomez, capitano fino a quel momento, gli si è avvicinato per cedergli la fascia che sarebbe spettata proprio al Mudo Vazquez per anzianità. Il trequartista, però, ha respinto il compagno.

Un gesto che ha creato non poca tensione tra la tifoseria dato che l’ex Palermo è dato per partente dato che è in scadenza di contratto con gli andalusi a giugno. Invece, grazie anche ad un post social dello stesso Vazquez, ecco svelato il mistero: il giocatore ha preferito non accettare la fascia per rispetto nei confronti del compagno che così ha potuto tenere il simbolo che spetta al capitano fino al termine della gara.