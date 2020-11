Fratelli Alcantara, il Psg voleva Thiago ma poi ha preso Rafinha: il retroscena svelato dal padre

Il Paris Saint-Germain voleva Thiago Alcantara ma poi ha virato, nelle ultime ore di mercato, su suo fratello: Rafinha. A raccontare il curioso aneddoto è stato il padre dei due noti fratelli, nonché loro agente Mazinho. Parlando a France Football, l’uomo ha rivelato quanto accaduto col direttore sportivo Leonardo negli ultimi giorni della sessione di trattative.

Psg: No Thiago, ecco Rafinha…

“Ho parlato con Leonardo tempo fa, ma si trattava di Thiago. Il Psg voleva ingaggiarlo, ma Thiago aveva già dato il suo consenso a trasferirsi nel Liverpool”, ha raccontato Mazinho relativamente ai rumors di mercato attorno a Thiago Alcantara. “Solo dopo abbiamo iniziato a parlare di Rafa (Rafinha ndr), ma in quel momento non faceva parte dei piani di Leonardo. Credo che abbia cambiato idea e qundi il giorno prima della chiusura della finestra di trasferimenti mi ha chiamato di nuovo e si è rivolto a me per mio figlio più piccolo. Dopo tutto è stato molto veloce. Il 5 ottobre abbiamo dovuto lavorare sodo per convincere entrambi i club per l’affare. Avevamo paura di non riuscirci, ma grazie a Dio, cinque o sei ore prima della scadenza, Barcellona e Psg si sono accordati. Leonardo voleva Thiago, ha ottenuto Rafinha. Ed è stato un sogno per Rafa essere in un club così grande”.