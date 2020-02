Frattura alla caviglia per Perisic, out almeno un mese

Brutte notizie in casa Bayern. Anzi, una vera e propria tegola. Durante l’allenamento Ivan Perisic si è infortunato fratturandosi la parte esterna della caviglia. Per lui si teme almeno un mese di stop come confermato da Hans-Dieter Flick, allenatore dei bavaresi: “Ivan ha rimediato in allenamento una frattura alla parte esterna della caviglia. Questo lo terrà fuori dal campo per almeno quattro settimane”

CHAMPIONS A RISCHIO – L’infortunio inoltre potrebbe costringere il croato a saltare il doppio impegno di Champions League contro il Chelsea.