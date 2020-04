Frecciata di Emre Can a Sarri: “Non mi ha mai dato una buona opportunità”

Non tutti i matrimoni calcistici terminano sempre con il lieto fine. Spesso durante una stagione ci possono essere incomprensioni e dissapori con il gruppo o con l’allenatore. A giudicare dalle parole di Emre Can, sembrerebbe che il giocatore tedesco non abbia gradito la gestione di Maurizio Sarri.

MAI UNA CHANCE – L’ex centrocampista del Liverpool ora in forza al Borussia Dortmund ha parlato alla Bild raccontando quella che è stata la sua ultima stagione a Torino. Il tedesco si è soffermato sull’operato di Sarri lanciando una frecciata al suo ormai ex allenatore: “Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità, negli ultimi mesi ho vissuto molti momenti difficili. La scorsa stagione sono stato una parte importante della squadra. Abbiamo vinto il campionato con merito e ho anche giocato molto bene in Champions League. Per me a Torino è stato comunque un bel capitolo della mai carriera, per il quale sono grato“.