Fred, che emozione: addio al calcio e giro dello stadio in bicicletta

A 38 anni e dopo 19 di carriera, l'attaccante brasiliano Fred ha dato l'addio al calcio professinistico con una partita davanti ai tifosi del Fluminense riuniti al Maracaná. Serata di grandissime emozioni per il diretto interessato ma anche per tutti i presenti.

Il calciatore, entrato in campo al posto dell'argentino tedesco Cano, al 78' del match contro il Ceara, per la 16/a giornata del campionato brasiliano, ha chiuso la carriera con una vittoria, 2-1 per il "Flu" e la 382ma presenza con la squadra carioca.

Uno spettacolo vero quello vissuto in queste ore da Fred che ha salutato i 63.707 spettatori che erano allo stadio in gran parte per lui. Si è trattato quasi di un record per quanto riguarda il pubblico. Secondo l'Ansa, la seconda migliore affluenza nel tempio del calcio brasiliano dalla sua ristrutturazione nel 2013, per la Coppa del Mondo 2014.