Fred e quel soprannome particolare “Mi chiamano pastore perchè sono molto religioso”

Il centrocampista del Manchester United, Fred, lanciato nel calcio europeo dallo Shakhtar Donetsk, ha parlato a Manchester TV, dove ha raccontato le origini del suo particolare soprannome, raccontando la sua origine, dovuta a ragioni bibliche.

“PASTORE FRED: ECCO IL MIO SOPRANNOME”

“Penso che il mio soprannome sia nato perché sono abbastanza religioso – ha dichiarato Fred. Mi piace parlare della mia religione sui social media. Sono una persona molto grata a Dio per tutto quello che ha fatto per me. Ho sempre mostrato questa gratitudine sui vari social, tutti lo vedono e mi è stato dato questo soprannome, ovvero “pastore Fred”. Il brasiliano si è poi soffermato sulla lungimiranza del suo appellativo: “Sinceramente credo che possa durare ancora a lungo visto che mi sembra un nome moderno”.