Frimpong e il rapporto con Nasri: “Un bullo irresponsabile, mai lo rispetterò, neanche se…”

È divenuto celebre nel tempo il rapporto conflittuale fra Samir Nasri ed Emmanuel Frimpong, per poche settimane compagni di squadra all’Arsenal e poi rivali sul campo quando il francese si è trasferito al Manchester City. I due si sono beccati e sono venuti alle mani nei quarti di finale della Carling Cup del 2011-2012, proprio poco dopo del trasferimento di Nasri ai Citizens. Il casus belli risale all’agosto del 2011, quando il francese incolpò il centrocampista nato ad Accra, in Ghana, per una sconfitta dell’Arsenal contro il Liverpool. Frimpong, appena 19enne e alla seconda presenza in assoluto coi Gunners, venne espulso al 70′ sul punteggio di 0-0, poi i Reds vinsero 2-0.

PRIMO BATTIBECCO – “Non c’era bisogno che qualcuno mi dicesse che quel che avevo fatto era da stupidi – ha raccontato Frimpong ad Athletic -. Dopo quel match Wenger era tranquillo, così come tutto lo spogliatoio, poi Nasri si alzò improvvisamente in piedi davanti a tutti e ha detto che avevamo perso per causa mia. Ma perché bisognava dirmi quelle cose alla mia seconda presenza con l’Arsenal e in più a soli 19 anni di età?”.

ALTRO PROBLEMA – Gli animi si sono mossi ancora di più quando Jack Wilshere augurò buona fortuna a Nasri per il passaggio al City, divenuto ufficiale poco dopo quel match perso col Liverpool. Frimpong su Twitter scrisse a Wilshere come per dire “Ma perché?”, allora Nasri chiamò Song per passargli il classe 1992, che racconta: “Mi aveva minacciato, ma gli ho detto che non avevo paura di lui, e che se voleva risolvere la questione da uomini, ero pronto a farlo. Ad essere onesti, potevo dirgli quello che penso ora di lui quando ha lasciato l’Arsenal, perché tanto non saremmo più stati compagni di squadra. Gli ho detto al telefono che non mi piaceva né come uomo, né come professionista”.

LA VERITÀ DI FRIMPONG – Come detto, si sono incontrati per la sfida di Carling Cup del novembre dello stesso anno. Frimpong prosegue nella spiegazione: “Durante la partita mi ha detto che avrebbe potuto anche comprarmi, vedete quanto è stupido? Probabilmente perché aveva milioni a disposizione, ma è totalmente irrispettoso. Era un bullo, non si prendeva le responsabilità, perché avrebbe dovuto aiutare i ragazzi più giovani. Ho sempre avuto rispetto per i calciatori di alto livello, potete chiedere a Wilshere o Ramsey, ma con Nasri era impossibile: non lo farò mai, anche se dovesse darmi cinque miliardi di dollari”.