“Fuga” dall’Arabia: Ruben Neves verso il ritorno in Premier League

Il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi e tanto per cambiare i club più attivi dovrebbero essere quelli di Premier League. La lotta per il titolo è apertissima, con Manchester City e Arsenal favorite, senza dimenticarsi della rivelazione Tottenham, che sta tuttavia vivendo il primo momento di flessione della stagione.

I Gunners puntano senza mezzi termini a vincere il campionato, dopo aver solo accarezzato il sogno nella scorsa stagione, e per farlo il club potrebbe non badare a spese, al punto da cercare di tentare alcune stelle del calcio europeo che solo la scorsa estate sono volate in Arabia Saudita, attratte dai super ingaggi prospettati dai club della Saudi Pro League.