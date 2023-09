Fulham, Palhinha ancora sul mercato. E Silva ammette: “Non controllo il futuro”

Joao Palhinha è ancora un caso per il Fulham. Il suo mancato trasferimento al Bayern Monaco, in estate, aveva fatto discutere non poco. Il giocatore aveva già svolto le visite mediche ed era pronto a firmare coi bavaresi, quando dall'Inghilterra si è fermato tutto. Il tasto "stop" lo ha premuto la società londinese che ha congelato la trattativa per mancanza di tempo necessario ad individuare un suo sostituto a centrocampo. Risultato? Tutti scontenti. Il giocatore e i due club.