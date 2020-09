Futuro Bale, McManaman è sicuro: “Uno come lui deve giocare. In Premier League non vedono l’ora di riabbracciarlo”

Gareth Bale è da tempo in rotta col Real Madrid. Difficile pronosticare come andrà a finire il braccio di ferro tra le due parti. Il gallese non gioca e non rientra nei piani dei blancos e di Zidane, allo stesso tempo non pare intenzionato a fare nulla per cambiare tale situazione. Ecco perché la società madrilena pare intenzionata a trovare soluzioni anche molto costose pur di liberarsene. Eppure, a detto di molti, il calciatore può dare ancora molto al calcio. Uno dei suoi estimatori è indubbiamente l’ex stella inglese Steve McManaman che nel corso di Football Talks ha parlato del gallese.

“Spero che possa tornare in Premier ed essere un top player”, ha detto McManaman su Bale. “Negli ultimi anni ha subito diversi infortuni e ha giocato poco, ma è ancora integro. Non so se voglia lasciare il club e soprattutto quanti soldi voglia il Real Madrid per cederlo, ma uno come lui deve giocare a calcio sempre e comunque. Non so cosa ne pensino esattamente in Spagna, ma una cosa è certa: in Inghilterra non vedono l’ora di riabbracciarlo”.

E a proposito di calcio inglese, l’ex calciatore ha commentato: “Come sarà la prossima Premier League? Sicuramente il Liverpool è reduce da una stagione fantastica, il Manchester City si è assicurato un talento come Ferran Torres ma ha perso David Silva. Il Chelsea ha acquistato diverse stelle, nomi importanti e il mercato non è ancora finito”. E sul tema pubblico: “I tifosi? Mi piacerebbe rivederli ma al momento non credo sia un’opzione realistica. Vedremo se ad ottobre si potrà vedere almeno in parte il pubblico. Il calcio ha bisogno dei tifosi, i club e le infrastrutture sopravvivono grazie ad essi. In caso contrario, ci saranno altre perdite e molti club semiprofessionistici falliranno. Sarebbe devastante per l’economia del Paese ma allo stesso tempo è fondamentale la sicurezza delle persone”.

