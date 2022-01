Futuro Haaland, il Borussia Dortmund non si arrende: “Abbiamo chance di tenerlo”

Parla il dirigente giallonero Sebastian Kehl

Redazione ITASportPress

Tiene banco in casa Borussia Dortmund il futuro del bomber Erling Haaland che, dai recenti rumors di mercato, sembra essere destinato a lasciare la Germania per andare in Spagn,a sponda Real Madrid. Eppure, dopo la vittoria sull’Eintracht Francoforte, Sebastian Kehl, dirigente del club giallonero, è intervenuto ai microfoni di SkySport Deutschland annunciando che la società proverà ogni modo per provare a convincere il centravanti a restare.

La sensazione del club sembra essere quella di avere ancora qualche chance di farlo rimanere in Germania: "La nostra intenzione è di sederci ad un tavolo quando sarà il momento opportuno. Entrambe le parti vogliono chiarezza nonostante ci possa essere diversità di vedute", ha spiegato Kehl. "Noi faremo di tutto per mantenere Erling nel nostro club e non penso che abbiamo poche chance. La decisione spetta a lui. Se ci saranno novità le comunicheremo".

Staremo a vedere dunque come si evolverà la situazione. Certo è che Haaland è molto ambito altrove e servirà qualcosa di importante da parte del Borussia Dortmun per riuscire a non farlo andare via...