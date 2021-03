Futuro Haaland, il padre dà un indizio? “Mbappé è un giocatore che lo fa sognare…”

Segnare e il suo mestiere e non ha mai smesso di farlo. Parliamo di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ricercatissimi dai massimo top club d’Europa e del mondo. Il norvegese è accostato al Real Madrid, ma anche alla Premier League dove Chelsea, e le due squadre di Manchester sarebbero disposte a fare follie per portarlo via dalla Bundesliga. Eppure, esiste, forse, un’altra pista, quella francese: il Paris Saint-Germain. Ad aprire nuove ipotesi è stato il padre del bomber, Alf-Inge Haaland, intervenuto ai microfoni di TF1 come riporta anche il Daily Star.

Il futuro di Haaland

“Kylian Mbappé è un giocatore fantastico che fa e ha fatto davvero sognare Erling“, ha detto il padre di Haaland senza esitazione. “Erling in campo cerca di prendere il lato migliore da tutti i giocatori e ha diversi modelli”. E ancora: “Indubbiamente tra questi calciatori che lo ispirano c’è Mbappé”. Una stima che potrebbe anche influire in ottica calciamercato mettendo il Psg tra le candidate ad inserirsi nella corsa al norvegese.

Nonostante il Borussia Dortmund, nelle parole del ds Zorc abbia di recente frenato i rumors sulla possibile cessione, Haaland è destinato a partire. Vedremo dove…