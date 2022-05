Futuro Mbappé, sarà Psg o Real? C’è la data della decisione

Il francese potrebbe decidere il proprio futuro nelle prossime giornate

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Kylian Mbappé . Dopo la notizia dell'accordo per il rinnovo con il Psg , subito smentita della madre dell'attaccante, ecco che in Francia si vocifera in merito ad una possibile data nella quale il calciatore comunicherà la propria decisione.

RMC Sport parla di un incontro fissato la prossima settimana a Madrid tra i dirigenti del Real e i rappresentanti del giocatore. Dopo quella giornata, molto probabile che le cose possano diventare più chiare e non si esclude neppure che possa arrivare nelle ore successive l'annuncio sul suo futuro. Mbappé ha sempre detto di voler dare il massimo per i parigini fino alla fine così come ha sempre dichiarato che non aveva preso accordi con altri club in vista del futuro.