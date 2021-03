Futuro Messi, l’indizio arriva da Araujo: “Si allena come una bestia. Un segnale per tutti noi…”

Cosa farà Lionel Messi nella prossima stagione? Se l’addio al Barcellona sembrava essere l’ipotesi più plausibile fino a poche settimane fa, una seconda parte di stagione decisamente positiva da parte dei blaugrana sembra poter aver cambiato qualcosa. Ne è convinto anche il difensore Ronald Araujo rimasto impressionato dall’applicazione de La Pulce in allenamento.

Futuro Messi, parla Araujo

Come riporta Marca, Ronald Araujo ha parlato del mister Koeman ma anche di Messi e del suo futuro: “Spero che Messi rimanga con noi il prossimo anno e molti altri a venire”, ha detto il difensore. “Leo sta bene, lo vedo molto contento. Lavora molto, non solo nelle partite, ma anche in allenamento. Messi si allena come una bestia e questo è molto buono perché è il capitano ed è un riferimento, e lo diffonde a tutti noi, al resto della squadra e ai giovani”.

Sul mister: “Koeman è molto bravo con la squadra nello spogliatoio in generale. Sono molto contento che possa continuare con noi perché ci porta molto, soprattutto ai giovani. Non aveva un compito facile considerando tutta la situazione ma ha carattere e ha dimostrato di saper affrontare ogni cosa. Anche lo staff ha fatto un buon lavoro”.