Futuro scritto per Bale: farà il suo ritorno in Galles

Gareth Bale sta vivendo un vero e proprio declino della sua carriera. Il giocatore era considerato un talento del calcio mondiale nei suoi primi tempi al Tottenham. Successivamente il gallese si è trasferito al Real Madrid, club con cui ha conquistato 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, 4 mondiali per club e una Coppa del Rey. Col passare del tempo, Bale non ha continuato la sua crescita e sembra che il suo futuro sia lontano dalla capitale spagnola. L'esterno potrebbe infatti fare il suo ritorno in patria.