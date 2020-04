Futuro Willian, parla l’agente: “Tante speculazioni. Ora ci sono altre priorità”

In questi giorni ci sono state molte voci legate al futuro di Willian. Il brasiliano ha un contratto con il Chelsea che scadrà il 30 giugno. Lo stesso brasiliano ha fatto sapere di lasciare Londra, non avendo trovato un accordo per il rinnovo. Nelle ultime ore l’ex Shaktar era stato accostato anche al PSG, ma l’agente del giocatore ha fatto chiarezza sul suo futuro.

SPECULAZIONI – Kia Joorabchian ha parlato ai microfoni di SkySports riguardo al futuro del suo assistito: “Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato con nessuno di un trasferimento di Willian. Né noi né l’altra parte in questo momento pensa a questa situazione quando c’è una pandemia in corso che è molto più importante”.