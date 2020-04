Fyssas: “L’Atletico Madrid di Simeone? Come la mia Grecia del 2004…”

Il trionfo della Grecia agli Europei 2004 rappresenta una delle sorprese maggiori nella storia del calcio. La nazionale ellenica, non certo partita con i favori del pronostico, si rese autrice di un cammino strepitoso, culminato con la vittoria in finale contro il Portogallo padrone di casa per 1-0. Tra i protagonisti di quella squadra Panagiotis Fyssas, ex terzino che in queste ore, parlando ad ESPN, ha paragonato quella Grecia all’Atletico Madrid di Simeone.

PARALLELISMO – “Noi non avevamo le armi che avevano le altre formazioni. Non avevano uno Zidane, né un Simao o un Cristiano Ronaldo. Abbiamo però lavorato duramente, con determinazione e spirito di gruppo. Quello che abbiamo fatto è la stessa cosa che fa ora l’Atletico Madrid”.