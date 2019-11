Gabigol aggredito da un dirigente dopo Flamengo-Vasco da Gama: “Non capisco questa aggressività…”

Stanno facendo il giro del mondo le immagini dei minuti immediatamente successivi al fischio finale della gara tra Flamengo e Vasco da Gama. In modo particolare di un episodio che ha visto coinvolto l’ex attaccante dell’Inter Gabriel Barbosa, noto Gabigol.

Al termine di un match spettacolare, concluso 4-4, infatti, si sono accesi gli animi e in campo si è accesa una mini-rissa che ha visto coinvolto il centravanti brasiliano e un dirigente avversario. Gabigol è stato separato dai rivali ma ad un certo punto è arrivato Andre Sousa, membro dello staff tecnico del Vasco da Gama. Il risultato? Una ginocchiata al centravanti davvero molto dolorosa. Le immagini hanno fatto il giro del web inchiodando il brutto gesto del dirigente. Anche Gabigol, che non ha reagito, è rimasto sorpreso dall’accaduto: “Stavo parlando con Fellipe della partita, quando questo signore è venuto e mi ha dato un colpo. Mi ha aggredito, si vede chiaramente nelle immagini. Non ho avuto reazioni. Quest’aggressività non riesco davvero a capirla”.

Il dirigente del Vasco da Gama rischia ora una lunga squalifica. Il Flamengo, invece, sfiderà il River Plate in finale di Copa Libertadores con Gabigol che spera di essere ancora protagonista, magari di una rete decisiva.