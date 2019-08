Gabigol ammette: “Balotelli vuole il Flamengo”

Balotelli verso il Flamengo, una voce che si fa di ora in ora sempre più insistente. A confermare la possibilità è intervenuto anche Gabigol, ex giocatore dell’Inter e attuale attaccante della squadra di Rio de Janeiro.

BALOTELLI – “Con Mario parlo praticamente ogni giorno, non solo di calcio. Spero davvero che possa arrivare: lui lo desidera molto e io faccio il tifo per lui. Penso che ci darebbe una grossa mano, sarebbe una cosa spettacolare. Il Flamengo cerca sempre di portare giocatori da altri paesi grazie alla fama che ha: giocatori come Filipe Luis e Rafinha vogliono venire a giocare qua, anche se hanno già vinto in Europa”.