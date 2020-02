Gabigol-Gerson, il Flamengo non si ferma: sua la Recopa sudamericana

Il Flamengo non ha alcuna intenzione di abdicare. Il messaggio arriva forte e chiaro dalla Recopa Sudamericana. I rossoneri si impongono nella gara di ritorno contro l’Independiente del Valle, formazione ecuadoriana vincitrice della Copa Sudamericana. Dopo il 2-2 dell’andata, i brasiliani strapazzano la rivale con un perentorio 3-0 firmato da due vecchie conoscenze del campionato italiano: Gabigol e Gerson. L’ex Inter conferma il suo straordinario rendimento con il Flamengo e sblocca il risultato. L’ex Roma realizza una doppietta che chiude l’incontro. Le sfidanti sono avvertite: non sarà semplice detronizzare i campioni in carica.