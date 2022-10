Gabriel Jesus a sorpresa: “Pronto anche a giocare 70 partite in una stagione”

Come riportato da Reuters , l'attaccante ha commentato con grande voglia e grinta questo inizio di stagione ma in generale anche tutto il calendario che lo attenderà da qui alla fine ammettendo di essere pronto agli straordinari per giocare anche 70 partite...

VOGLIA - "Mi riprendo bene dopo le partite: mangio meglio, dormo meglio e mi godo la vita con la maglia dell'Arsenal", ha esordito Gabriel Jesus sottolineando come le cose con i Gunners vadano davvero a gonfie vele. "Tante gare? Io sono pronto a giocare 50, 60, 70 partite in una stagione. Penso di essere un giocatore con molta energia. Corro e combatto tutto il tempo". Uno stile che, a quanto pare, è pure stimolato da alcuni compagni di squadra: "Quando mi alleno tutti i giorni con Saka e Martinelli, capisco che non sono nemmeno vicino a loro. Semplicemente non si fermano mai. Sono macchine vere, giocatori di qualità e ancora giovani. E hanno solo 21 anni...".