Gabriel Jesus: “Arteta simile a Guardiola. All’Arsenal per vincere tutto”

L'attaccante carico per la nuova esperienza in Premier League.

Redazione ITASportPress

Gabriel Jesus è diventato nelle scorse ore un nuovo calciatore dell'Arsenal. Addio Manchester City e sì al progetto Gunners dove il brasiliano ritrova Mikel Arteta col quale aveva già lavorato in maglia Citizens come vice di Guardiola.

Proprio il feeling col tecnico e la grande fiducia riposta in lui sono state decisive per accettare la proposta del club di Londra. Lo ha confermato lo stesso brasiliano ai microfoni di Goal.

ARSENAL - "Nella mia vita mi sono sempre piaciuti i progetti. Quando Edu è venuto a parlare con me, sono rimasto conquistato dalle idee del club, dalla direzione che vogliono prendere e dalle cose che vogliono fare. Sono stato fin da subito abbastanza sicuro del fatto che sarei diventato un giocatore dell’Arsenal", il commento di Gabriel Jesus sul suo trasferimento in Gunners. "Dopo aver parlato con Mikel Arteta, le mie certezze sono arrivate al 100%. Mi fido di lui e mi fido di questo grande club. Mi fido anche di me stesso e dei miei compagni. C’è tanto talento in questa squadra, ci sono giocatori molto bravi e giovani. Sono giovane anche io e sento di essere arrivato in una famiglia. E’ esattamente ciò che volevo".

ARTETA - Proprio sul tecnico, il brasiliano ha espresso parole al miele: "Ho già lavorato con lui e quindi conosco le sue idee. So come vuole giocare. Penso che sia abbastanza simile a Guardiola e che quindi il suo calcio si adatti bene al mio. Sono venuto per cercare di aiutare i ragazzi e allo stesso tempo proverò ad imparare da loro. Come si fa in una famiglia".

VINCERE - Su cosa aspettarsi dalla sua esperienza con l'Arsenal, l'attaccante pare avere le idee chiare: "Mi servirà un periodo d'adattamento ma voglio vincere qualcosa, voglio dei trofei. Vale per tutti all’Arsenal ed è l’unico modo per guadagnarsi un posto nella storia di questo grande club. Sono arrivato in una società che ha un grande progetto. Quando Edu mi ha spiegato quali sono gli obiettivo per il futuro, ho provato grande entusiasmo. Ripeto, voglio vincere dei trofei, anzi voglio vincere tutto".