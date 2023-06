Gaffe o indizio di mercato? City presenta nuovo Kit con… Gundogan

Ha fatto scalpore l'ultimo tweet pubblicato dal ManchesterCity, che vede Ilkay Gundogan posare con il nuovo kit 2023-2024. Fin qui tutto nella norma, se non fosse che il centrocampista ha già deciso di lasciare l'Inghilterra per volare a Barcellona proprio quest'estate. Come riportato nei giorni scorsi, l'ex Borussia tra pochi giorni firmerà il contratto che lo legherà ai blaugrana fino al 2026 e per cui si attenderebbe solo l'ufficialità. Ma la mossa social dei citizens ha un qualcosa di non detto... A Manchester nascondono qualcosa? O si tratta solo di un buffo errore? Ipotesi più probabile la seconda, visto che il tweet è stato eliminato giusto 45 minuti dopo la sua pubblicazione.