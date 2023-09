Galatasaray, altri due colpi in entrata: Sanchez e Ndombele

Altri rinforzi per il Galatasaray in vista della Champions. I turchi, inseriti nel Girone A con Bayern Monaco, Copenaghen e Manchester United, credono fermamente di poter far strada in Europa e di bissare il successo in campionato dello scorso anno. Ecco che allora il mercato ha portato altri due innesti: sono il difensore 27enne Devinson Sanchez e il centrocampista ex Napoli Tanguy Ndombele. Una doppia operazione dal Tottenham, che ormai aveva emarginato i due dal progetto. Ndombele lo scorso anno ha vinto lo Scudetto all'ombra del Vesuvio e può portare quel dinamismo e inserimento che alla mediana del Gala può far comodo. Sanchez invece completa il pacchetto arretrato con Dubois, Nelsson e Bardakci.