Galatasaray, Belhanda critica il terreno di gioco: la società lo… licenzia

Licenziato per giusta causa per… aver esposto il proprio pensiero sulle condizioni del terreno da gioco. Succede in Turchia e precisamente al Galatasaray dove Younes Belhanda ha ricevuto il benservito dal club a seguito di alcune parole di troppo…

Galatasaray, Belhanda licenziato

Come annunciato dalla stessa società turca, Belhanda è stato licenziato per giusta causa a seguito di alcune parole che non hanno fatto decisamente felice la dirigenza. Dopo uno delle ultime gare disputate dal Galatasaray contro il Sivasspor, il giocatore si era lamentato per le condizioni del campo di gioco accusando i dirigenti del club turco ai microfoni di BeIN Sport: “I dirigenti devono trovare una soluzione. Non pensate a Twitter o Instagram, occupatevi dello stadio”.

Esternazioni che, in queste ore, sono valse il licenziamento. La società non ha gradito le accuse pubbliche e ha provveduto a “far fuori” il diretto interessato. Siamo convinti, però, che della vicenda si tornerà presto a parlare…