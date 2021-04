Galatasaray, fratture alle ossa facciali per Falcao dopo incidente in allenamento

Doveva essere una domenica di lavoro come tante altre in casa Galatasaray e invece è stata al limite del drammatico. Come comunicato dalla stessa società turca, nel corso dell’ultimo allenamento, due calciatori Radamel Falcao e Karem Akturkoglu sono stati protagonisti di un brutto e fortuito incidente di gioco che ha portato l’attaccante colombiano ad avere la peggio.

Falcao: fratture facciali e operazione

Il centravanti del Galatasaray infatti, nel corso della seduta di domenica mattina, ha avuto uno scontro di gioco durissimo con il compagno di squadra Karem Akturkoglu subendo diverse fratture facciali.

Entrambi i calciatori sono stati immediatamente trasportati in ospedale dove, per quanto riguarda Falcao, l’esito degli esami è stato durissimo: “A seguito dello scontro avuto nel corso dell’allenamento odierno, sono state riscontrate fratture delle ossa facciali. Radamel Falcao, si è sottoposto a tutti gli esami presso l’ospedale Ulus Liv”. Nella stessa serata era previsto l’intervento di riduzione delle fratture.

L’auspicio è che presto la società renda note le sue condizioni. Falcao, in questa stagione, era già stato limitato da diversi infortuni, ma mai uno simile a questo…