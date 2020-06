Galatasaray, gravissimo incidente a Muslera

Il portiere del Galatasaray Fernando Muslera si è gravemente infortunato nel primo tempo della partita del 27.mo turno del campionato turco nel match contro il Rizespor. Al 15 ° minuto dell’incontro, il portiere ex Lazio ha affrontato il calciatore del Rizespor Milan Skoda. Il calciatore del Galatasaray ha ricevuto una doppia frattura del piede dopo lo scontro. Muslera è stato portato fuori dal campo su una barella e immediatamente ricoverato in ospedale. Probabile che la sua assenza dai campi possa prolungarsi per due mesi.